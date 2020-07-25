Немецкие СМИ сообщили о появившейся живой помехе строительству «Северного потока-2» до конца сентября

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25 июля 2020, 16:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Лента.ру

фото из открытых источников

Немецкие СМИ сообщили, по какой причине трубоукладчики, работающие на проекте «Северный поток-2», уже две недели не могут приступить к работе по строительству газопровода. Радиостанция NDR Info передает, что в Балтийском море начался нерест трески, и все работы теперь власти Дании запретили до конца сентября.

Немецкие журналисты отметили, что природа сыграла на руку политикам.

22 июля госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Данию с визитом, встречался с премьер-министром Метте Фредериксен и главой МИД Йеппе Кофод. Помпео пообещал, что США будут активнее защищать свои геополитические интересы.

Дания последней из всех стран, в акватории которых проходит «Северный поток-2», дала разрешение на работы в своих территориальных водах. Из-за бюрократических проволочек проект не удалось завершить к изначально намеченному сроку.

В декабре того года США ввели санкции против «Северного потока-2».

6 июля DEA выдало разрешение на прокладку труб в интересах газопровода с использованием менее экологичного типа судов. До этого проводить работы могли только суда с динамическим позиционированием.