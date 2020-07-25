«Совсем не насморк». Коронавирус в Бразилии заразил даже президента

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25 июля 2020, 16:12 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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В Бразилии коронавирусная ситуация дошла до предела. По словам представителя ВОЗ Майкла Райана, страна уже вышла на плато эпидемии. Количество заражённых дошло до 2.3 миллионов человек (точная цифра – 2 343 366).

Заразился даже президент страны Жаир Болсонару, ещё весной заявлявший об отсутствии опасности со стороны «ковида». А ведь накануне он успел пообщаться со многими членами правительства и с иностранными послами. Бразильский лидер с самого начала был противником всяких жёстких ограничений. Он заявлял, что ему «не страшен коронавирус» и приравнивал это заболевание к обыденному гриппу. Оппозиционеры даже обвиняли его в халатности и требовали немедленно ухода с поста. Сейчас Болсонару уже изменил своё мнение по поводу «уханьской пробирки». Теперь он полностью осознал всю серьёзность ситуации.



Каждый день в Бразилии заражается по 50-60 тыс. человек. За последние сутки зафиксировано 1156 умерших. Общее количество смертей намного превышает отметку в 80 000. Умирают в основном пожилые люди, инвалиды или те, у кого имеются проблемы с лёгкими. Система здравоохранения находится на критическом уровне. Медики работают на пределах своих возможностей. Они давно приравняли коронавирус ко «второй испанке». Нечто подобное уже происходило в этих местах столетие назад. Тогда почти в каждом городе от загадочного испанского гриппа тысячами умирали люди. Многие бразильцы винят в коронавирусной катастрофе своё правительство. Они до сих пор обвиняют Болсонару в бездарной политике по отношению к распространившейся инфекции. Вина лежит и на отсутствии должного уровня жизни. Многие люди из-за финансовых трудностей вынуждены выезжать на заработки, подвергая своё здоровье невероятной опасности.