Вашингтон пошел на силовое давление в отношении Турции

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25 июля 2020, 14:59 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Для демонстрации силы 10-я авианосная ударная корабельная группа (АУКГ) ВМС США во главе с флагманом U.S.S. Dwight D. Eisenhower направляется в восточную часть Средиземного моря, где проведет морские учения совместно в греческими ВМС и ВВС. Сообщает новостной портал Newsbomb.gr.

Данная группа в субботу проследовала через Суэцкий канал из Красного в Средиземное море. В состав 10-ой АУКГ ВМС США, как правило, входят: 3-е авиакрыло (авиаполк), три ракетных крейсера класса Ticonderoga(Тикондерога), 26-я эскадра эсминцев, корабли обеспечения. Группа направляется в район к югу от греческого острова Крит, где проведет совместные учения с ВС Греции. Взаимодействие в воздухе отработают несколько двоек F-16 греческих ВВС, которые вылетят из аэропорта Сода на Крите, а также четыре F-18 3-го авиакрыла ВМС США. Это первые значительные военные учения США с начала средиземноморского кризиса между Турцией и Грецией, отмечает источник. Российский военный эксперт Олег Владыкин считает, что США таким образом демонстрируют Анкаре свое неудовольствие ее излишне самостоятельной политикой, но скорее всего этот акт результата не даст. Турция продолжит «гнуть свою линию».

Напоминаем, турецкая гидрографическая служба (базирующаяся в городе Анталья) ранее, во вторник, сообщила о проведении исследований по разведке нефти и газа, указав, что она будет продолжаться с 21 июля по 2 августа к югу от греческого острова Родос, что на юго-востоке от Крита. Анкара объявила, что турецкое исследовательское судно Oruc Reis будет находиться в этом регионе исключительно с исследовательскими целями и призвала соседей не мешать этой работе.

Согласно сообщениям греческих СМИ, в этом же районе уже есть две группы турецких ВМС: примерно по 25 военных кораблей в каждой. По этой причине Вооруженные силы Греции находятся в режиме повышенной боевой готовности в течение нескольких дней.

Греческий военный флот развернул все свои силы в Эгейском море и занимает основные позиции для наблюдения за любым движением турецких кораблей. В свою очередь турецкие вооруженные силы используют беспилотники для отслеживания маневров греческого флота. В целом обстановка в этой части Средиземноморья похожа на предвоенную подготовку Турции и Греции. Присутствие 10-ой АУКГ ВМС США возможно охладит боевой пыл Анкары. Помимо этого, американское военное присутствие в данной части планеты бесспорно является демонстрацией силы в отношении Сирии, Ирана и России.