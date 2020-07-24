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Американский суд запретил федеральным агентам арестовывать журналистов

, 15:10 [ «Аргументы Недели» ]

Американский суд запретил федеральным агентам арестовывать журналистов
Фото: соцсети

Федеральный судья официально запретил федеральным агентам США арестовывать или применять физическую силу против журналистов и юридических наблюдателей во время продолжающихся протестов в Портленде, штат Орегон. Сообщило агентство «Ассошиэйтед Пресс».

Судья США Майкл Саймон вынес свое решение поздно вечером в четверг, на следующий день после того, как федеральными агентами был применен слезоточивый газ против мэра Портленда, когда тот присоединился к протестующим у здания федерального суда. Эксперты отмечают, что бонзы из Демократической партии США поднаторели в организации майданов и эффективно применяют эту стратегию даже на своей территории.

ША

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