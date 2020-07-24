Иерусалимская полиция силой подавила антиправительственный протест

Аргументы Недели → В мире 13+

24 июля 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Израильская полиция использовала водяные пушки для разгона демонстрантов в центральном Иерусалиме и арестовала по меньшей мере 55 из них, когда за ночь вспыхнули столкновения после того, как тысячи людей устроили акцию протеста против премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Сообщает агентство «Ассошиэйтед Пресс».

В последние недели израильтяне провели серию демонстраций, призывая Нетаньяху уйти в отставку, сославшись на судебное разбирательство по обвинению в коррупции и плохое управление страной его прагматичным правительством единства на фоне пандемии коронавируса.

Демонстрация началась возле резиденции премьер-министра на закате в четверг и первоначально была, в основном, мирной. Поблизости от нее оказалась другая группа демонстрантов, поддерживающая Нетаньяху. Это и спровоцировало беспорядки. Властям пришлось задействовать подразделения полиции для усмирения протестующих.