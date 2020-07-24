«Уже не пустозвон». Рейтинг Зеленского может подняться благодаря спасению людей

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24 июля 2020, 11:37 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Недавно 21 июля в Луцке едва не случилась настоящая трагедия. Маньяк-психопат по имени Максим Кривош захватил автобус вместе с людьми и угрожал убить 16 заложников.

Ситуацию пришлось спасать Владимиру Зеленскому, президенту Украины. Многие уже давно ждали от него ответственного решения. К счастью, инцидент обошёлся без жертв. Президенту Зеленскому ради спасения сограждан пришлось пойти на крайние меры и выполнить требования экстремиста. Он разместил на своей странице фильм «Земляне» и написал рекомендации к его просмотру. Перед этим Зеленский более 10 минут разговаривал с Кривошем по телефону. Штурм автобуса силовиками конечно же рассматривался, но считался крайне неразумной затеей. Психически больной Кривош мог спокойно взорвать автобус вместе с пассажирами и самим собой.

Но разговор всё-таки удался. После разговора с Зеленским Кривош начал постепенно отпускать заложников. Вскоре силовики всё же проникли в автобус и задержали маньяка. Кривоша уже доставили в СИЗО, где он продолжает ожидать дальнейшего суда. Вероятно, ему грозит пожизненное заключение. Зеленский, который выполнил все требования террориста, уже через несколько минут удалил рекомендации о фильме «Земляне» со своей официальной страницы. На президента сразу же обрушился целый шквал критики. Некоторые эксперты осудили Зеленского, обвиняя его в «пособничестве» террористу. Однако большая часть политиков и просто украинцев поддержала такое решение. Действующий президент действовал исключительно в интересах собственных сограждан. В случае промедления или проявления агрессии 16 невинных заложников могли погибнуть. У этих людей были семьи. Никто из них не хотел умирать.

Сейчас многие эксперты говорят, что благодаря решительным действиям Зеленского, его рейтинг всё же удастся спасти. А ведь ещё недавно о нынешнем лидере Украины говорили гадости едва ли не в каждых инфоагентствах. Аналитики считали Зеленского абсолютно бесполезным президентом и обычным любителем покрасоваться на публике. Теперь же о нём уже совсем другое мнение. Как оказалось, этот человек действительно способен помочь в самую сложную минуту. Возможно, он всё же одумается и над собственными политическими проблемами и вскоре начнёт принимать достойные решения.