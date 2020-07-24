«Далеко не землянин». Луцкий террорист и «защитник животных» опозорил сам себя

Аргументы Недели → В мире 13+

24 июля 2020, 02:23 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Известный террорист из Луцка по имени Максим Кривош уже прославил себя на весь мир своим ярым фанатизмом по защите животных. Именно он потребовал от Зеленского разместить всемирно известный документальный фильм «Земляне» у себя на странице в Facebook и порекомендовать посмотреть его всем.

Фильм категорически не рекомендуется к просмотру для несовершеннолетних. Ведь он показывает нам всё зло, которое творит человек по отношению к братьям своим меньшим. Идеология «Землян» призывает к ответственному отношению ко всем животным планеты. В фильме полным-полно остросюжетных сцен, которые могут вызвать шок у любого неподготовленного человека. Довольно детально показываются мучения несчастных животных на скотобойнях или птицефермах. Поднимаются сложнейшие вопросы дискриминации наших меньших братьев. Режиссёр Шон Монсон всеми силами пытался донести до людей правду. Все мы действительно – граждане одной планеты, часть единой живой природы. Он заявляет, что человечество пока не готово к признанию себя частью общей системы, и пройдёт немало времени прежде, чем люди наконец-то поймут, что именно они вытворяли все прошедшие годы.



Вот только Максима Кривоша никак нельзя было назвать тем самым «землянином». Режиссёр одноимённого фильма Шон Монсон довольно резко отозвался о действиях «фаната» своих идей. Монсон заявил, что не хотел, чтобы его фильм приводил к террору и никогда не добивался этого. Он полагает, что луцкий террорист – не более, чем обычный шизофреник, далёкий от всякого «единения с природой». «Давайте двигаться вперёд без всякого насилия», - сказал режиссёр, «Идея проекта – не в ненависти к человечеству, а в сострадании к животным». Кривош же угрожал убить 16 ни в чём не повинных людей. Но ведь если люди – такая же часть природы, как и животные с растениями, то получается, что террорист безбожно отвернулся от собственных идей. Кривоша можно отнести лишь к обыденным психопатам, которые из-за тяжёлого детства (или жизненных неурядиц) решились на массовые убийства. Он никак не может называться последователем фильма «Земляне». Сейчас Кривош находится под следствием. Ему может грозить пожизненное заключение. Вероятно, его не спасёт и тот факт, что никто из заложников не погиб во время захвата.