Тяжелейший кризис в истории. ЮАР подвергся настоящему вторжению коронавируса

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24 июля 2020, 01:04 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

На сегодня в ЮАР наблюдается самая худшая эпидемиологическая ситуация на африканском континенте.

Количество заболевших уже достигает 394 998 человек. 229 175 успешно оправились от инфекции, и некоторые из них были поставлены на ноги лишь только благодаря врачам. Почти 6000 (5940) человек не справились с заболеваниями и умерли от осложнений.

Для ЮАР, в котором и без того полно болезней, коронавирусное вторжение может стать серьёзным испытанием на этот год, а может быть даже и на два года вперёд. Происходящее уже называют тяжелейшим кризисом в истории. Многим африканским странам сейчас активно помогает Южная Корея. К тому же прошла новость о том, что одна из южно-африканских студенток предложила России направить свою вакцину на её родину. Она считает, что российская медицина наиболее эффективно справляется с коронавирусом.



Недавно в ЮАР произошло ещё одно событие, связанное с коронавирусными тестами. Случившееся очень напрягло местных экспертов, включая всех представителей населения. В городе Порт-Элизабет угнали целый грузовик с биологическим материалом. Преступление случилось прямо рядом с клиникой, где проводились тесты на выявление «ковида». Теперь все имевшиеся материалы пропали без вести. Грузовик был брошен в другой части города. Никаких следов преступников пока не обнаружили. Конспирологи уже строят предположения, что это может быть делом рук таинственных организаций, распространяющих Covid-19 по планете. Полиция на данный момент тщательно занимается поиском похитителей. Ведь украденные тесты из грузовика могут быть потенциально заразными и даже смертельно опасными для окружающих.