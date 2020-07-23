Базе США на Гуаме угрожают китайские ракеты, ВМС требуют увеличения финансирования для ее защиты

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23 июля 2020, 20:17 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

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Адмирал ВМС США, возглавляющий командование Индо-Тихоокеанского региона Фил Дэвидсон уверен, что Китай способен нанести по базе «Андерсен» на Гуаме (имеющей стратегическое значение) ракетный удар с суши. По его мнению, Пентагону понадобится пара миллиардов долларов, чтобы построить сухопутный пост глобальной системы ПРО Aegis на Гуаме.

Военная база Пентагона на Гуаме имеет исключительное значение, на ней располагаются технические службы ВМС оборудованы пирсы для швартовки боевых кораблей, устроен большой военный аэродром со всеми необходимыми техническими службами ВВС, длинными взлетно-посадочными полосами и бесконечными эллингами, рассчитанными для приема бомбардировщиков и других тяжелых самолетов. В случае войны китайские крылатые и баллистические ракеты могут разнести в пыль эту базу, считает адмирал Фил Дэвидсон. Остров Гуам находится практически посреди западной части Тихого океана, примерно в 1800 милях от берега Китая. Сегодня Ракетные силы НОАК располагают баллистическими ракетами DF-26 с радиусом действия 2500 миль, которые могут поразить Гуам. Бомбардировщики H-6 ВВС НОАК также могут нанести удар по острову своими крылатыми ракетами CJ-10 (имеющими дальность поражение 900 миль). Корабли ВМС НОАК могут запускать крылатые ракеты YJ-18 по базе «Андерсен» с расстояния около 300 миль.

Сейчас армия США размещает на Гуаме батарею ракетных пусковых установок THAAD, и Patriot. Но, по мнению Фила Дэвидсона эта система ПВО/ПРО не является надежной защитой от китайских ракет для базы на Гуаме. Что бы повысить уровень ее безопасности необходимо возвести на острове пост глобальной американской сети противоракетной обороны Aegis Ashore. Это обойдется американским налогоплательщикам в 2 млрд долл., но оно того стоит, - заявил Дэвидсон журналистам в среду.

Это позволит освободить боевые корабли ВМС США, оснащенные постами Aegis, от противоракетного охранения острова для выполнения других задач. Эксперты, правда, сомневаются, что постройка поста Aegis Ashore обеспечит полную безопасность военной базе «Андерсен». Критики отмечают, что сама программа глобально ПРО, уже «съевшая» не один десяток миллиардов долларов, так и не доказала свою эффективность.