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В Лондоне заявили об обмане Вашингтоном

, 18:22 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

В Лондоне заявили об обмане Вашингтоном
Борис Джонсон на фото Globallookpress.com/ Xinhua

Британо-американские отношения поставлены под угрозу. Такими заголовками обернулся скандал. Американская юстиция обманула британских следователей.

Британцев и американцев может рассорить дело Самана Асани. Его вело британское управление по борьбе с серьезными мошенничествами. Это было крупнейшее дело. Его санкционировал тогдашний генеральный прокурор Великобритании Джереми Райт. В какой-то момент за расследование деятельности Асани взялись американские следователи.

«По словам одного из бывших высокопоставленных сотрудников управления по борьбе с серьезными мошенничествами Алана Милфорда, американцы попросили ведомство отступить», — сообщила газета the Guardian: «потому что, по их мнению, у них было больше шансов осудить Асани и убедить его дать показания о других лицах, причастных к взяточничеству».

Британцы передали американским коллегам «значительное количество доказательств». Асани был экстрадирован в Соединенные Штаты. Там он признался лишь в содействии взяточничеству на миллионы долларов в период с 1999 по 2016 год.

К моменту суда англичане расследование прекратили. Это и спровоцировало скандал. Американская фемида для Лондона оказалась слишком дружелюбной в отношении Самана Асани.

«Мы выглядим, как дураки», — теперь заявляют в Лондоне.

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