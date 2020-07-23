В Германии охраннику концлагеря дали два года условно

Аргументы Недели → В мире 13+

23 июля 2020, 17:58 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: youtube

Бруно Дей на скриншоте youtube-видео

Бывший охранник концлагеря приговорен к 2 годам условно. Такой приговор был вынесен эсэсовцу в Гамбурге. Подсудимый был причастен к убийствам более 5000 человек.

Бруно Дею вменялось соучастие в убийстве 5232 человек. Это только в последние дни Второй мировой войны. Тогда Бруно Дею было 17 лет. И он стал охранником концентрационного лагеря.

«Концлагерь Штуттхоф и массовое убийство, которое произошло внутри, могли произойти только с вашей помощью», — сказала судья Анна Майер-Геринг в своем вердикте.

Адвокаты подсудимого настаивали на его невиновности. Они говорили, что юный нацист ничего не мог сделать. Но Бруно Дея спросили, почему он не перевелся из концлагеря на передовую. И тот ничего не смог ответить.

Подсудимый лишь объяснялся, что все эти годы боролся с совестью. Конечно, больше похоже на то, что он боролся со страхом. А будучи охранником концлагеря он мешал побегу заключенных.

В итоге к сроку его все-таки приговорили. Правда он условный. За соучастие в убийстве более 5 тысяч человек Бруно Дея приговорили к двум годам. Обвинение требовало более серьезное наказание — три года условно. Сделали скидку на возраст.

Бруно Дею сейчас 93 года. В заседаниях он участвовал, сидя в инвалидной коляске. А лицо закрывал папкой.

Преступления нацистов не имеют срока давности. Их до сих пор вылавливают по всему миру. И некоторым даже дают реальные сроки. Но в том случае речь шла о причастности к убийствам 300 000 человек.