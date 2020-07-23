Финские радикалы выступают против мигрантов

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23 июля 2020, 17:33 [ «Аргументы Недели» ]

Коронавирус на определённое время отодвинул тему беженцев в ЕС. Однако проблема постепенно возвращается на передовые позиции. Весьма сложная ситуация с мигрантами складывается в Финляндии. В стране их численность составляет уже 5% от общего количества жителей страны.



В этом году Финляндия готова принять только 850 беженцев. Пять лет назад в страну прибыло 32 тысячи просителей убежища. Фины стараются учить иностранцев национальному языку, приучать людей к культуре, трудоустраивают на работу.



Из-за угрозы подрыва стабильности приезжими, среди финнов растёт количество радикально настроенных граждан. Их можно встретить даже в парламенте и политических партиях. Из-за радикальных взглядов из партии «Истинные финны» были исключены несколько членов.



В парламенте заявили, что миграционную политику государства необходимо пересматривать, так как она оказалась провальной. Ряд националистических движений требуют, чтобы Финляндия закрыла границы и вышла из Европейского Союза.



Эксперты отмечают, что праворадикалы готовы перейти от слов к активным действиям. В стране уже известен случай, когда молодой парень планировал взорвать бомбу в толпе иностранцев. Он самостоятельно изготовил взрывное устройство, но правоохранители успели предотвратить преступление.



