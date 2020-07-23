Противостояние Трампа и американских городов нарастает

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23 июля 2020, 16:04 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Президент США Дональд Трамп направляет больше федеральных агентов в американские города, где происходят массовые протестные выступления. Он настаивает, что делает это только во благо США и ради установления «законности и порядка». Лично против мэра Портленда федеральные агенты применили слезоточивый газ. Об этом сообщает агентство «Ассошиэйтед Пресс».

Конфронтация между президентом Дональдом Трампом и городами США нарастает, на улицах происходят жестокие столкновения между силами правопорядка и протестующими. Все что происходит в Портленде, Чикаго, Альбукерке и других городах похоже на военные действия. Трамп собирается направить больше федералов в вышеперечисленные мегаполисы.

В Портленде федеральные агенты применили против мэра города Теда Уилера слезоточивый газ прошлой ночью, когда он стоял с протестующими у временного ограждения, окружающего здание федерального суда. Уилер рассказал, что это был первый случай в его жизни, когда против него применили слезоточивый газ. Он с волнением описал свои ощущения, пояснив, что был сильно шокирован, надсадно кашлял, а из его глаз текли рекой слезы. Получив порцию слезоточивого газа в лицо чувствуешь будто тебя ударили плетью по глазам, в которых возникает сильная резь, так же воспаляется носоглотка, обильно текут слюни и сопли. Уилер, выступая перед горожанами заявил, что намерен противостоять неконституционной федеральной оккупации Портленда.