Французские феминистки выступают против министров-насильников

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23 июля 2020, 12:51 [ «Аргументы Недели» ]

Француженки обвиняют министра внутренних дел Жеральда Дарманена в сексуальном насилии, а министра юстиции Дюпон-Моретти в неуважении и презрении к женщинам. Последний два года назад выступал против принятия закона о защите женщин от домогательств на улицах. Закон, впрочем, всё равно был принят.



Министр внутренних дел является одним из самых молодых чиновников во Франции. Ему всего 37 лет. Французам известно, что он посодействовал женщине, с которой переспал, очистить её криминальное прошлое. Теперь любые действия главы правового ведомства сопровождаются акциями активисток, которые выкрикивают фразу: «насильник должен сидеть в тюрьме, а не в правительстве».



На министров идёт атака из СМИ, президентского окружения, с улиц. При этом глава государства Макрон не планирует отправлять их в отставку. Представительница оппозиционной партии «Республиканцы» Рашида Дати заявила, что Макрон не считается с мнением общества. Подозрение в совершении преступления чиновником не стало препятствием для его назначения в правительство страны.



В День взятия Бастилии Макрон обратился к нации. В своей речи глава государства постарался оправдать министров за их действия и рассказать об их профессиональных качествах. Слова президента не нашли поддержки среди населения. Протестные акции феминисток продолжаются даже в период пандемии.



