Китай вынужден сворачивать экономические проекты в Африке

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23 июля 2020, 10:28 [ «Аргументы Недели» ]

Руководство Замбии обратилось к правительству КНР с просьбой о списании долгов из-за ситуации с коронавирусом. Африканское государство является одним из основных должников Китая. Пекин активно вкладывал финансы в страны африканского континента, однако ситуация значительно поменялась.



Крупные кредиты Замбии объяснялись залежами меди. Их разработку вели компании из Поднебесной. Африка представляла для Китая большой интерес не только из-за экономических ресурсов. Страны континента не ставили политические вопросы в приоритет, поэтому сотрудничество африканских государств с Поднебесной постоянно расширялось.



Пекин не интересовался соблюдением прав человека в той или иной стране. Главное внимание уделялось получению выгоды. До пандемии у Китая не было провалов в реализации проектов. Первой проблемой стала остановка строительства железной дороги в Кении. Это была часть проекта «Пояс и путь». По ней китайцы планировали перевозить товары по странам Африки.



Китай вынужден признать наличие конкурентов на африканском континенте. Одним из крупных игроков является Индия. Она прилагает значительные усилия, чтобы укрепить свое положение в Африке. Китай в этих условиях вынужден пересматривать программу долгосрочного сотрудничества, предлагая странам отсрочки по платежам и различные льготы.



