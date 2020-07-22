США могут бойкотировать Олимпиаду-2022 в Китае

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22 июля 2020, 22:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ng.ru

Фото: соцсети

В США ряд конгрессменов призывает подвергнуть бойкоту пекинскую Олимпиаду, которая должна пройти зимой 2022 года. Американцы могут повторить против Китая тот же ход, который был сделан 40 лет назад против СССР.

Если в 1980 году предлогом для Вашингтона стала вооруженная интервенция Москвы в Афганистане, то сегодня обоснованием служат преследования мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Соединенные Штаты обвиняют Пекин в том, что он попирает права религиозного и этнического меньшинства – уйгур в Синьцзяне. Они утверждают, что в «лагеря перевоспитания» было отправлено порядка 1 миллиона человек. Сенаторы США Марко Рубио и Рик Скотт требуют лишить Китай права принять Олимпиаду, аргументируя это «трагической ситуацией с правами человека».

По мнению исследователя из Китайского центра Оксфордского университета Джорджа Магнуса, желание бойкотировать Олимпиаду в Пекине может возникнуть не только у американцев, но и у Канады и Швеции, состоящих с КНР в сложных отношениях.

«В вопросе о бойкоте конечное слово будет за США, особенно с учетом того, что они могут влиять на своих партнеров по разведывательному пакту «Пять глаз», куда входят также Британия, Канада, Австралия, Новая Зеландия, – отмечает старший научный сотрудник Института американо-китайских исследований в Вашингтоне Сураб Гупта. – В любом случае Пекину следовало бы поразмыслить над тем, почему он стал политически радиоактивным».

В настоящее время Белый дом подвергает санкциям в КНР не олимпийское движение, а китайские компании, которые были заподозрены в применении подневольного труда в Синьцзяне. 11 таким фирмам запрещено без специальной лицензии покупать американские технологии и продукты.