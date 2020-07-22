Депутат парламента Египта: «Возможно экономику страны придется перевести на военные рельсы»

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22 июля 2020, 21:16 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

«Впервые в истории Египта высшие власти, особенно президент Республики, Верховный главнокомандующий вооруженными силами, вынуждены запрашивать у парламента разрешение на использование вооруженных сил за пределами границ страны, и парламент пошел на это из-за наличия угроз», - заявил египетский депутат агентству Sputnik Arabic.

«Этот этап требует скоординированных действий всех сегментов государства, и парламентский комитет по обороне и национальной безопасности рассмотрел запрос Высшего совета обороны и провел секретное заседание, на котором он согласился направить части вооруженных сил за пределы страны для проведения военных операций», - добавил депутат.

Он также отметил, что использование египетских войск в Ливии будет проводится с осторожностью, к тому же парламентское «решение позволяет армии вмешиваться в случае необходимости». В Египте в настоящее время введено чрезвычайное положение для противодействия терроризму, и не будет необходимости вводить еще одно чрезвычайное положение в случае начала военных действий. Парламент уже согласился продлить этот режим на три месяца. «Безусловно, при сложившихся обстоятельствах, государство будет вынуждено совершить переход к военной экономике», - пришел к выводу депутат.