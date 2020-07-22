Турция не допустит вмешательства Египта в дела Ливии

Аргументы Недели → В мире 13+

22 июля 2020, 20:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совещания по оценке работы его правительства за последние два года, заявил, что Турция не допустит ничьих агрессивных действий в Ливии, напомнив о неудачах ливийской национальной армии, которые вынудили ее отступить из столицы страны, Триполи. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Ранее, в понедельник, египетский парламент разрешил своим вооруженным силам ради «поддержания национальной безопасности» направить войска в сопредельную Ливию.

И еще 20 июня президент Египта, выступая по телевидению перед солдатами в районе, прилегающем к границе с Ливией, упомянул о возможности выполнения армией «внешних военных миссий, если это необходимо». Тогда же он заявил, что «любое прямое вмешательство в войну в Ливии имеет международную легитимность».

В свою очередь Турция отвергла любую возможность неизбежного прекращения огня в Ливии, заявив, что любое соглашение, не пойдет на пользу правительству национального согласия, пользующееся поддержкой Анкары.