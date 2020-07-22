Греческие войска приведены в повышенную боевую готовность и-за действий Турции в восточном Средиземноморье

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22 июля 2020, 19:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Вооруженные силы Греции были приведены в состояние повышенной готовности после того, как Турция начала сейсмические исследования дна моря в поисках месторождений углеводородов к югу от острова Кастелоризо. Об этом сообщил информационный портал Ekathimerini.

Турецкое исследовательское судно Oruc Reis будет проводить сейсмические исследования морского дна к югу от острова Кастелоризо до 2 августа. Греция рассматривает этот шаг Турции как провокацию, ведущую к эскалации напряженности в восточной части Средиземного моря.

«Турция должна выбрать, какие отношения она хочет установить с Грецией, с Кипром, с Европой. Но я думаю, что в данный момент она выбирает неправильный путь», - сказал премьер-министра Греции Кириакос Мицотакис во время встречи с главой МИД Германии Хейко Маасом.

Напряженность в отношениях между Грецией и Турцией нарастала в течение нескольких месяцев после решения Анкары провести бурение у берегов Кипра и планов по разведке нефти в территориальных водах Ливии. С тех пор Греция сформировала альянс с Египтом, Кипром и Израилем в Средиземноморье, чтобы противостоять действиям Турции, несмотря на возможность военного конфликта.