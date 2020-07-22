Во время отлива на пляже в Бразилии были найдены останки старинного корабля
22 июля 2020, 17:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: G1
В ходе отлива на пляже в бразильском штате Сан-Паулу были обнаружены останки старинного корабля из дерева и металла. Сохранившиеся части судна, согласно последним данным, находятся рядом с берегом.
Отдельные детали этого корабля были обнаружены еще в 2017 году, однако лишь сейчас стал виден весь корпус судна, длина которого составляет более 50 метров.
К настоящему моменту команде экспертов не удалось определить происхождение данного плавсредства. Предполагалось, что речь идет о паруснике Krestel, который затонул в 1895 году, но впоследствии было решено, что эта гипотеза неверная. Корабль может быть значительно старше.
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