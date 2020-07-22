ВВС США покупают самолеты F-35, предназначенные для Турции

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22 июля 2020, 17:26 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Есть официальное решение Вашингтона о закупке американским военным ведомством партии самолетов F-35A, изначально предназначавшихся турецким ВВС. При этом на территории Турции остаются предприятия, производящие комплектующие для этих летательных аппаратов пятого поколения.

Пентагон выделил на покупку самолетов F-35A (изначально предназначенных для турецкой боевой авиации) для своих ВВС 862 млн. долл. Речь идет о 100 машинах, кроме того в эту партию войдут еще 6 бортов того же типа, но специально произведенных для ВВС США. Годом ранее Вашингтон официально исключил Анкару из программы Joint strike fighter (истребитель совместного удара) в связи с приобретением российской системы противовоздушной обороны С-400.

Но при этом производство некоторых комплектующих к самолетам F-35 сохраняется на территории Турции. Это наводит на размышление. Похоже, есть сегменты в экономике Америки, на которые политическая воля ее властей на распространяется. К тому же, распри между Вашингтоном и Анкарой не мешают Пентагону хранить на территории Турции американские ядерные боеголовки. Сложные взаимоотношения все же позволяют США и Турции оставаться союзниками в Североатлантическом Альянсе.