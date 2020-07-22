Полиция Боливии собирает трупы погибших от COVID-19 на улицах

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22 июля 2020, 14:16 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

За последние пять дней специальное полицейское подразделение собрало 420 тел в двух боливийских городах, и, как полагают во вторник, от 80% до 90% погибших скончались от COVID-19.

Полковник Иван Рохас, директор специальных сил по борьбе с преступностью, сказал, что его офицеры собирают тела с улиц, извлекают их из транспортных средств и домов в столице страны Ла-Пасе и в Санта-Крусе - крупнейшем городе Боливии.

Боливийский институт судебной медэкспертизы заявил, что с 1 апреля по 19 июля только работники института зарегистрировали 3 016 погибших от COVID-19. Андрес Флорес, директор агентства, сказал, что в департаменте Санта-Крус, в который входит город с одноименным названием, самое большое количество смертей, за которым следует округ Кочабамба.

Во вторник представители власти сообщили, что в Боливии официально зарегистрировано 60 991 случаев заболевания коронавирусной инфекцией и 2218 случаев смерти от COVID-19. Что явно не соответствует действительности.