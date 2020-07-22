Здравоохранению Ливана грозит катастрофа

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22 июля 2020, 13:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Ливан проигрывает войну коронавирусу. Местные больницы катастрофически страдают от финансового кризиса в стране, все это происходит на фоне масштабного усиления пандемии, сообщает агентство AP.

«Ситуация действительно катастрофическая, и мы ожидаем полного краха, если правительство не разработает план спасения», - сказал глава Союза врачей в северном Ливане, одном из самых бедных и населенных регионов страны.

Сектор здравоохранения в Ливане долгое время был одним из лучших на Ближнем Востоке, а его частные больницы привлекали пациентов со всего региона. Но из-за сложной военно-политической обстановки и глубокого экономического кризиса государство не способно оплачивать страховые счета больницам. Госпиталям приходится отказывать пациентам в оказании помощи и закрывать палаты, чтобы сократить расходы.