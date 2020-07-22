Турецкие войска готовы дать бой египетской армии на ливийской земле
22 июля 2020, 13:39[ «Аргументы Недели» ]
Анкара «готова ответить на любое нападение на свои войска, присутствующие в Ливии, независимо от того, какая сторона осуществит это нападение». Об этом сообщает газета Zaman, ссылаясь на свои источники в правительственных кругах.
В частности, отмечается, что Анкара «внимательно следит за последствиями решения египетского парламента». Если Египет направит армию в Ливию, Турция ответит немедленно. Источники сообщают, что Анкара планирует увеличить свои силы и военную технику в Ливии, чтобы противостоять египетским войскам.
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