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Турецкие войска готовы дать бой египетской армии на ливийской земле

, 13:39 [ «Аргументы Недели» ]

Турецкие войска готовы дать бой египетской армии на ливийской земле
Фото: соцсети

Анкара «готова ответить на любое нападение на свои войска, присутствующие в Ливии, независимо от того, какая сторона осуществит это нападение». Об этом сообщает газета Zaman, ссылаясь на свои источники в правительственных кругах.

В частности, отмечается, что Анкара «внимательно следит за последствиями решения египетского парламента». Если Египет направит армию в Ливию, Турция ответит немедленно. Источники сообщают, что Анкара планирует увеличить свои силы и военную технику в Ливии, чтобы противостоять египетским войскам.

ША
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