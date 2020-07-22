Тегеран продолжит мстить США за Касема Сулеймани

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22 июля 2020, 13:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что американские войска должны покинуть Ирак. Это произошло во время его встречи с премьер-министром Ирака Мустафой Аль-Каземи. Аятолла Хаменеи также подтвердил, что иранская месть американцам за убийство генерала Касема Сулеймани – еще впереди.

«Мы рассчитываем выполнить решение о выводе американских войск из Ирака, присутствие которого там дестабилизируется», - сказал иранский лидер, добавив: «Иран выступает против всего, что ослабляет иракское правительство». Сообщает ливанское новостное агентство AMN.

Кроме того, иранский верховный лидер заявил новому иракскому премьеру, что Исламская Республика не забыла об убийстве американцами генерал-майора Кассема Сулеймани 3 января в Багдаде. «Исламская Республика Иран никогда не забудет мученическую смерть Касема-Хаджи Сулеймани и обязательно нанесет ответный удар по США», - написал он во вторник.

Обращаясь к иракцам Хамении напомнил, что американцы совершили тяжкий грех убив генерала Солеймани и Абу Махди Аль-Мухандиса еще и потому, что тем самым они глубоко оскорбили народ Ирака: «Они убили вашего гостя в вашем доме, и они откровенно признались в этом преступлении».