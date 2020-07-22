Разворот России на Восток так и не привлёк инвесторов в экономику

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22 июля 2020, 12:36 [ «Аргументы Недели» ]

Шесть лет назад Россия начала «разворот на Восток». Промежуточные результаты пока ни о чём. Есть полная корзинка результатов, чтобы заполнять отчёты: подтянули торговый оборот, расширили палитру экспортных товаров, вбили кучу денег в российский Дальний Восток. Но к инвестициям в наше Приморье соседи по-прежнему относятся прохладно, а многотысячные митинги в Хабаровске ясно говорят о недовольстве местных «колониальной политикой Москвы». Восток оказался не столько тонким, сколько практичным: фанфары здесь никогда не заглушат калькулятор.



С марта 2014 г. между Россией и странами «Большой семёрки» началась санкционная война из-за событий на Украине. США и страны Евросоюза признали референдум о присоединении Крыма к России незаконным, потребовали вернуть Киеву полуостров, вывести войска и т.д. Следом полетели пакеты санкций, к 2015 г. отбросившие отношения Москвы и Запада ниже плинтуса, на уровне которого они пребывали во времена позднего СССР.



Восток не присоединился к антироссийским санкциям. Китай тоже жил под санкциями после событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 г., которые ни СССР, ни Россия не поддержали. Наоборот, китайские заказы позволили в 1990-е выжить нашей оборонке при отсутствии конкуренции западных производителей. Для Индии тоже вводились ограничения из-за нестабильности в Кашмире, про Вьетнам и разговора нет. Дело не только в благодарности азиатских партнёров к России: любое государство под санкциями становится более уступчивым.



Похоже, тогда власть искренне верила, что сейчас китайцы, корейцы и индийцы бросятся скупать наши активы, вложатся в инфраструктуру, дадут доступ к высоким технологиям. Для неё «разворот на Восток» был прежде всего уходом от Америки как от изменившей жены. Но нет ничего нового под солнцем. Означает ли «разворот» отказ от 300-летней традиции равнения России на Европу? Конфуцианские ценности закрепят у нас приоритет государства над личностью, культ вождей и смирение перед их властью? Разговоры об этом в 2014–2015 гг. звучали на полном серьёзе: дескать, мы, Россия и Китай, – два «естественных» авторитарных режима, которым прививки демократии не помогают. Однако инвесторы из Поднебесной особо не заинтересовались российским рынком, хотя на нём наблюдался спад и не придумать лучшего момента, чтобы «зайти».



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