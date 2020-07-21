В Афганистане девочка застрелила и ранила нескольких боевиков "Талибана", убивших ее родителей
21 июля 2020, 23:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В Афганистане девочка-подросток застрелила из автомата двух бойцов радикального движения "Талибан" и ранила еще нескольких боевиков после того, как они убили ее родителей. Талибы в одной из деревень провинции Гор ворвались в дом Камар Гюль, которой примерно 14 лет, в поисках ее отца за то, что он оказывал поддержку официальному правительству Афганистана.
Талибы вывели главу семейства из дома и убили его. Мать девочки попытала защитить мужа, но также была убита боевиками.
Начальник местной полиции Хабибурахман Малекзада рассказал, что дочь убитых мужчины и женщины взяла автомат АК-47, который был в семье, и застрелила двух бойцов "Талибана", которые убили ее родителей, а затем ранила еще несколько боевиков. Представитель губернатора провинции Гор сообщил, что к настоящему моменту афганские военные доставили Гуль и ее младшего брата в "более безопасное место".
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