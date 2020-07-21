В Госдуме идею партии Захара Прилепина о присоединении ДНР и ЛНР к России оценили как поражение минских соглашений

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21 июля 2020, 22:01 [ «Аргументы Недели» ]

Константин Затулин, фото с сайта zatulin.ru

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал предложение Захара Прилепина провести в ДНР и ЛНР референдум о вхождении самопровоглашенных республик в состав Российской Федерации.

Однопартийцы Прилепина считают, что нужно сразу включить ЛНР и ДНР в состав России, если большинство жителей республики проголосуют "за".

Политик Константин Затулин заявил, что такое решение будет противоречить минским соглашениям и может обострить политический конфликт, передает радиостанция "Говорит Москва". Представители партии Прилепина также считают необходимым провести аналогичный референдум в Абхазии и Южной Осетии.