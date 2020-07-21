Заражаются даже министры. Коронавирус в Южной Америке устроил настоящий «беспредел»

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21 июля 2020, 21:48 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Если заглянуть в период ранней весны, то можно увидеть, как в Бразилии уже начинается заражение, но при этом местные власти никак не реагируют, а президент Болсонару упрямо утверждает, что Covid-19 – не более, чем обычный насморк.

Впрочем, его мнения разделяли и другие лидеры Южной Америки. Однако сейчас эпидемиологическая ситуация на материке настолько серьёзная, что это грозит вымиранием целых сёл. Многие уже заявляют про нашествие «новой испанки». Нечто подобное в этих местах уже происходило. Столетие назад от новой формы гриппа, по некоторым данным, тоже происходящего из Китая, люди умирали не тысячами, а миллионами.



Так уж сложилось, что в Южной Америке почти не распространилась демократия. Большинство стран находятся под гнётом диктаторов или «гибридных» вождей. Олигархия имеет всё и купается в роскоши. Бедняки не имеют ничего и чувствуют себя африканцами. О должном уровне здравоохранения говорить не приходится. В местах, где властвуют наркобароны, никто о человеческом здоровье не заботится вовсе. Во владениях диких индейских племён до сих пор процветает шаманизм. Но магия не всегда помогает против новых форм пневмонии, и в особенности против «ковида», который вероятно имеет лабораторное происхождение.



Бразилия по праву занимает второе место по количеству заболевших. Инфицированных там уже некуда девать. Их число уже давно превышает 2 миллиона. Количество умерших стремительно приближается к ста тысячам. Заразились даже несколько министров. По оценкам ВОЗ страна находится на вершине плато. В недалёком Перу ситуация не менее сложная. Там заболевших уже почти 360 000 (точная цифра – 353 590 чел). Более 13 000 уже умерли. В Аргентине, между тем, количество инфицированных уже зашкаливает за 130 000 человек. Более 2000 погибли от осложнений, и в основном это пожилые люди. Коронавирус прокатывается по Южной Америке, подобно лавине. Местные уже начинают впадать в настоящую панику. Ведь в случае ещё большего ухудшения, Южная Америка может вообще остаться без стариков.