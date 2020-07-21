В Греции российских моряков приговорили к 253 годам колонии

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21 июля 2020, 19:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: тюрьма, pixels.com

Вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников сообщил, что двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого за перевозку нелегальных мигрантов и торговлю людьми.

«Константин Семенов и Иван Возниковцев получили по 253 года лишения свободы за организацию нелегальной миграции, торговлю людьми и нелегальное пересечение границы Греции», - пояснил он.

Мельников отметил, что срок такой большой, поскольку моряки получили за каждого мигранта от 7 до 12 лет, плюс наказания за иные преступления. По его словам, осужденные вину не признали.

«По их словам, они прибыли в страну для работы по перевозке туристов, прошли обучение и вышли в море, однако их яхта несколько раз ломалась, о чем моряки рассказали работодателю. Тот согласился осмотреть судно, однако в назначенную точку вместо лодки с запчастями для сломанной яхты прибыли плавсредства с нелегальными мигрантами. Правозащитник рассказал, что работодатель пригрозил морякам расправой, и нелегалы поднялись на борт», - уточнил он.

Мельников добавил, что Семенов и Возниковцев всячески привлекали внимание береговой охраны, но в итоге были задержаны. В суде доводы мужчин не приняли, а российский консул не пришел на заседания, несмотря на просьбы.

«Оба осужденных родом из Ижевска. У Семенова малолетний ребенок и престарелая мать, у его товарища по несчастью тяжело болеет мать», - резюмировал он.