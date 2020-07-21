Египетский парламент разрешил своей армии участвовать в ливийской войне

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21 июля 2020, 19:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Совет представителей Египта объявил о том, что он постановил разрешить правительству использовать Вооруженные силы Египта для выполнения боевых задач за пределами государственных границ страны.

Совет представителей Египта проинформировал общественность, что «провел секретную сессию для рассмотрения вопроса об утверждении направления некоторых элементов Вооруженных сил Египта для выполнения боевых задач за пределами страны».

«В этом историческом заседании приняли участие министр по делам парламента, советник Алаа Фуад и помощник министра обороны генерал-майор Мамдух Шахин», - также говорится в заявлении.

В ходе этой сессии были рассмотрены решения, принятые на заседании Совета национальной обороны, состоявшегося в воскресенье под председательством Президента Республики. В ходе этого же мероприятия были изучены все внешние угрозы для национальной безопасности Египта.

Палата представителей единодушно проголосовала за то, чтобы дать свое разрешение исполнительной власти страны на использование Вооруженных сил Египта для вмешательства в гражданскую войну в Ливии. Каир поддерживает в этом конфликте армию фельдмаршала Халифы Хафтара.