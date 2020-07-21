Китай отодвигает США с мировой сцены. Американские чиновники и политики потеряли рассудок

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21 июля 2020, 17:44 [ «Аргументы Недели» ]

Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что Китай планирует в течение ближайших нескольких лет убрать США с основных рынков, а также заменить американских бизнесменов своими ставленниками.



Для этого Пекин использует целый спектр хищнических тактик: валютные операции, государственные инвестиции, тарифы, торговля интеллектуальной собственностью, шпионаж и т.д. В течение прошлого века Америка являлась единственным крупным производителем в мире. Это позволяло государству быть «дирижёром демократии» по всему миру. Но китайцы смогли воспользоваться благами глобализации и решили сдвинуть США с мировой арены.



Импорт США сокращается, а китайская робототехника, телекоммуникационная сфера стремительно увеличивается. Китай планирует полностью заменить индустриальную экономику Америки, считает Уильям Барр.



В Пекине не оставили без внимания речь прокурора. Представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщил, что американские чиновники и политики потеряли рассудок. Они пытаются отвлечь внимание американцев от внутренних проблем, доводя проблемы взаимоотношений государств до абсурда.



Россия в условиях противостояния Вашингтона и Пекина может извлечь определённую выгоду. Экономические связи с Поднебесной можно расширить и укрепить. Если КНР снимет ограничения, то поставки отечественной сельскохозяйственной продукции, углеводородов можно будет увеличить.