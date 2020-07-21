Алжир развернул ОТРК «Искандер» рядом с ливийской границей

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21 июля 2020, 17:18 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Вооруженные силы Алжира выкатили оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-э» на огневые позиции близ ливийской границы. Данный акт является серозным предупреждением фельдмаршалу Халифе Хафтару, поскольку Алжир поддерживает его противников – Правительство национального согласия (ПГС) и, следственно выступает в союзе с Турцией.

Бесспорно, обстрел несколькими тактическими ракетами подразделений Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара серьезно на ход войны не повлияют. Но, стоит учесть, что Алжир имеет хорошую (обстрелянную в операциях на юге страны) армию, оснащенную российскими танками Т-72 и самолетами Су-30. Ввод этих сил в военные действия на территории Ливии ничего хорошего Халифе Хафтару не сулит. К тому же удар армии Алжира придется в оперативный левый фланг ЛНА и в тыл, что может привести к рассечению войск Халифы Хафтара с непредсказуемыми последствиями.

Что касается «Искандеров». На данный момент на вооружении армии Алжира находится только четыре самоходных пусковых установки (СПУ) ОТРК «Искандер-Э». У ракет, которыми комплектуются эти системы предельная дальность полета 280 км, и нет боевых частей повышенной разрушающей мощности, а также БГ в кассетном исполнении с самонаводящимися частями. Но, все же — это грозное оружие. Так что, армию Хафтара, возможно, ждут большие неприятности.