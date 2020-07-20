Мужчину нашли гуляющим по кладбищу через четыре месяца после его похорон

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20 июля 2020, 21:10 [ «Аргументы Недели» ]

кладбище, фото: pixabay.com

Необычный случай произошел в населенном пункте Кафр Аль-Хосар в мухафазе Шархия. Мужчина страдал от психического расстройства и часто уходил из дома. В январе этого года он пропал. Семья искала его, но безрезультатно.

Спустя некоторое время семье египтянина позвонил работавший в местной больнице родственник и сообщил, что в клинику привезли труп мужчины. Почти все близкие опознали в нем Мохаммеда. У тела был взят образец ДНК, но семья так и не получила результат исследования. Похороны состоялись 21 марта, сообщает Arab News.

Спустя четыре месяца после погребения мужчину нашли живым — он бродил по кладбищу. Где находился мужчина все это время - пока не выяснили.