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Мужчину нашли гуляющим по кладбищу через четыре месяца после его похорон

, 21:10 [ «Аргументы Недели» ]

Мужчину нашли гуляющим по кладбищу через четыре месяца после его похорон
кладбище, фото: pixabay.com

Необычный случай произошел в населенном пункте Кафр Аль-Хосар в мухафазе Шархия. Мужчина страдал от психического расстройства и часто уходил из дома. В январе этого года он пропал. Семья искала его, но безрезультатно.

Спустя некоторое время семье египтянина позвонил работавший в местной больнице родственник и сообщил, что в клинику привезли труп мужчины. Почти все близкие опознали в нем Мохаммеда. У тела был взят образец ДНК, но семья так и не получила результат исследования. Похороны состоялись 21 марта, сообщает  Arab News.

Спустя четыре месяца после погребения мужчину нашли живым — он бродил по кладбищу. Где находился мужчина все это время - пока не выяснили.

НС
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