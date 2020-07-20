Посольство США на Украине: антироссийские санкции сохранятся

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20 июля 2020, 17:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Американские дипломаты считают, что производство Россией военных кораблей в крымских доках недопустимо. Они также указывают, что санкции против Москвы сохранятся и далее.

На своей странице в Фейсбук американское посольство на Украине опубликовало заявление: «Несанкционированное строительство Россией военных кораблей на суверенной территории Украины нарушает международные нормы. Санкции будут действовать до тех пор, пока Россия не вернет контроль над Крымом Украине и не выведет войска из Донбасса».