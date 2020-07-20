В Израиле судят топ-модель мирового уровня Бар Рефаэли за сокрытие доходов

Аргументы Недели → В мире 13+

20 июля 2020, 17:10 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

Бар Рефаэли на фото globallookpress.com/ face to face

Топ-модель Бар Рефаэли приговорена к общественным работам. Ее наказали за сокрытие налогов, заработанных по всему миру.

Обвинением стали четыре пункта. Они связаны с уклонением от уплаты налогов. Ответчиком стала Бар Рефаэли. 35-летняя модель призналась в совершении налоговых преступлений. Модель утаила 10 миллионов долларов.

«Согласно соглашению о признании вины, которое они подписали с властями в прошлом месяце, Рефаэли должна отбыть девять месяцев общественных работ, а ее мать будет отправлена в тюрьму на 16 месяцев», — сообщает газета the Guardian: «Им также предписано выплатить штраф в размере 1,5 миллиона долларов. Это помимо тех налогов, которые причитаются государству».

Сделка с судом стала доказательством, что топ-модель совершила преступление неумышленно. Израильские законы предусматривают срок проживания в стране. Если большую часть года человек прожил за рубежом, он не обязан декларировать заработанный там доход. Бар Рефаэли утверждает, что за рубежом она и провела большую часть времени.

На западе звезды часто обвиняются в преступлениях, связанных с неуплатой налогов. Под судом оказывались певица Шакира, и футболисты Месси и Неймар.