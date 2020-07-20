Военное превосходство Израиля бесспорно

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20 июля 2020, 15:21 [ «Аргументы Недели», Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа ]

Фото: соцсети

Количественное и качественное преимущество ВВС Израиля над ВВС Ирана никаких сомнений не вызывает. Еще более эклектична наземная ПВО Ирана, к техническому состоянию которой вопросов ничуть не меньше, чем к состоянию истребителей. Количество ПУ ЗРК составляет несколько сотен.

Израиль может выставить до 300 F-35, F-15 и F-16. Иран теоретически может противопоставить им до 200 истребителей, набор типов которых на редкость эклектичен: американские F-14, F-4, F-5, французские «Мираж-F1», китайские J-7 (создан на основе советского МиГ-21), советские МиГ-29. Более или менее серьезную силу в воздушном бою представляют собой лишь F-14 и МиГ-29, суммарное количество которых теоретически может достигать почти 100, но в реальности вряд ли составит хотя бы 50.

Еще более эклектична наземная ПВО Ирана, к техническому состоянию которой вопросов ничуть не меньше, чем к состоянию истребителей. Количество ПУ ЗРК составляет несколько сотен. Это американские «Усовершенствованный Хок» и их местные копии «Мерсад», английские «Рапира» и «Тайгеркэт», китайские HQ-2 (скопированы с советских С-75) и их местные копии «Саад», а также HQ-7 (скопированы с французских «Кроталей») и их местные варианты «Шахаб» и «Я-захра», советские С-200 и «Квадрат», а также местные копии последних «Раад», российские С-300ПМУ2 и «Тор-М1». Современными можно считать лишь российские ЗРК – 4 дивизиона С-300ПМУ2 (два прикрывают Тегеран, по одному – Исфахан и Бушер) и 29 «Тор-М1».

Читать статью полностью: Возможность начала войны между Израилем и Ираном более чем реальна