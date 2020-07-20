Антисемитская риторика иранских политиков направлена на внутреннюю аудиторию

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20 июля 2020, 15:14 [ «Аргументы Недели», Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа ]

Фото: соцсети

Антиизраильская риторика Тегерана, как очень несложно понять, направлена почти исключительно на внутреннюю аудиторию. С территории Ливана против Израиля эпизодически воевала поддерживаемая Ираном шиитская «Хезболла», но считать ее реальной угрозой еврейскому государству невозможно, слишком несопоставимы их потенциалы (особенно теперь, когда «Хезболла» глубоко втянулась в сирийскую войну и понесла на ней серьезные потери).

Угроза еврейскому государству со стороны палестинцев-суннитов, поддерживаемых аравийскими монархиями, заведомо гораздо больше. Но Израиль уже практически открыто дружит с этими монархиями (в первую очередь – с ваххабитской Саудовской Аравией) против Ирана. И уже много лет рассказывает о том, как Иран «в самое ближайшее время» создаст ядерное оружие. Еще в 1999 г. официальные представители Израиля заявили, что Иран создаст это оружие в течение пяти лет. В 2003 г. тогдашний министр иностранных дел Израиля Сильван Шалом заявил, что Иран получит технологию производства ядерного оружия в течение 6-9 месяцев. В 2005 году Меир Даган, глава израильской разведки «Моссад», заявил, что Иран практически достиг «точки невозврата» и для создания атомной бомбы ему потребуется 2-3 года. Ни один из этих прогнозов, мягко говоря, не подтвердился, но антииранская паранойя в Израиле продолжает усиливаться.

Читать статью полностью: Возможность начала войны между Израилем и Ираном более чем реальна