Маразмы недели: высказывания западных политиков будоражат мир

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20 июля 2020, 16:12 [ «Аргументы Недели», Оксана Шкода, Журналист ]

фото: соцсети

«Маразмы недели» - антирейтинг «АН», составленный на основании действий и высказываний политиков, общественников и других публичных людей из России, Украины и не только.

Капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах заявил, что Россия не готова к полномасштабной войне с Украиной с чисто военной точки зрения. «После Грузии она это поняла», - подчеркнул он. Отметим, что ранее Табах заявлял, что до того, как в России появилось ядерное оружие, её армия «не могла продержаться и трёх часов».

Гарри Табах

Когда вспоминаешь эпическое реалити-шоу под названием «Бежали робкие грузины», в котором роль первого плана исполнил тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили, поедающий собственный галстук, осознаёшь, что Россия после акта грузинской агрессии против населения Южной Осетии и Абхазии, усмирив грузинских солдат и наёмников всего лишь за пару суток, действительно многое поняла. А именно: теперь без смеха в сторону позорно проигравшей Грузии, заручившейся поддержкой США, никто в России не смотрит. Кстати, «после Грузии» Россия поняла, что нужно в срочном порядке признать Цхинвал и Сухум. И в 2008 году Южная Осетия и Абхазия были признаны.

Но, несмотря на события 12-летней давности (впрочем, как и на события нынешние), посол США в Грузии Келли Дегнан на днях заявила, что Россия завидует Грузии. А, если точнее, то некоему «грузинскому успеху», наблюдающемуся в широком спектре неких сфер. По мнению американского дипломата, «Россия с трудом мирится с тем, что у её соседа - Грузии - есть история успеха, поэтому и пытается подорвать прогресс, которого достигла Грузия».

Келли Дегнан

Признаться, сложно что-либо комментировать по этому поводу, поскольку интерпретировать слова Келли Дегнан, представляющей в Грузии американские интересы, можно лишь с точки зрения её жестокой насмешки над самой бедной страной континента. Ведь, несмотря на частичный внешний лоск Тбилиси, в целом эта некогда богатая и перспективная страна напоминает эпоху средневековья, откуда по причине тотальной нищеты и безработицы население разбегается врассыпную, в том числе, и на заработки в Россию. Ибо, как показала многолетняя практика окучивания в Грузии проевропейской демократии, мандаринами и «Боржоми» сыт не будешь, а все «успешные» реформы, то и дело внедряемые грузинским руководством, тот час же проваливаются, погружая страну в пучину хаоса и убогости.

Поэтому достижение Грузией, по словам Келли Дегнан, «очевидного прогресса в здравоохранении, образовании, безопасности, экономике и демократическом развитии», - это плод больного воображения союзников по антироссийской коалиции. Не больше и не меньше…

Отметим, что когда дипломаты какой-либо страны выступают с подобными неадекватными заявлениями, то тень маразма, как правило, накрывает саму страну - «владельца» той или иной дипломатической миссии. Яркий тому пример - МИД Украины, где на днях призвали к мирному решению конфликта между Арменией и Азербайджаном путём сохранения территориальной целостности Азербайджана. Иными словами, Киев выступил на стороне Баку. Ожидаемо армяне восприняли недружелюбие украинцев негативно, вследствие чего пролился «борщ войны»: посольство Украины в Ереване облили борщом, приговаривая при этом: «Ешьте да замолчите!».

Под посольством Украины в Ереване

Известно, что протестную акцию организовали представители молодежного крыла армянской партии «Дашнакцутюн». Они пришли под стены украинского дипведомства с плакатами на украинском и английском языках «Позор Украине», «Не будь как Украина», «Украина, не провоцируй», «Не поддерживайте агрессора».

«Украинский МИД льёт воду на мельницу Азербайджана. Такими действиями Украина вбивает клин в армяно-украинские отношения», - в частности, заявили участники акции, «окропив» здание посольства борщом.

Впрочем, позиция МИД Украины по отношению к армяно-азербайджанскому конфликту вызвала шквал критики даже в среде украинских националистов.

«Только дебилы и враги Украины могли дипломатично встать на одну из сторон вооружённого конфликта между Азербайджаном и Арменией! Зачем? Что это было? МИД Украины стал на сторону Азербайджана из-за бизнес-интересов наших власть имущих, или это просто продолжение тупой международной политики Порошенко? Украина должна сохранять полный международный нейтралитет в этом конфликте! Мне скажут, что официальный Ереван дипломатично поддерживает Кремль, но я, как председатель группы дружбы «Украина-Армения» в украинском парламенте, утверждаю, что наша власть, наше зарубежное ведомство не сделало абсолютно ничего, чтобы изменить позицию Армении. А сейчас этим неуклюжим заявлением МИД Украины ещё сильнее толкнуло Ереван в объятия Москвы. Я уже молчу о реакции на это идиотское заявление сотен тысяч армян, являющихся гражданами Украины! Олухи, однозначно!», - заявил экс-народный депутат Украины Игорь Мосийчук.

Игорь Мосийчук

На фоне вышеизложенного Киев не оставляет надежду стать членом ЕС. При том, что Украине в Евросоюзе уже давно дали от ворот поворот, в стране имеется должность «вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции», где в поте лица трудится некая Ольга Стефанишина.

«Мы формируем дорожную карту из более чем 60-ти евроинтеграционных законов, которые в приоритете для принятия парламентом уже этой осенью. Это колоссальная работа, но уверяю: Украина юридически и технически готова стать частью европейской системы, то есть, Украина точно станет членом ЕС, это лишь вопрос времени», - заверила она.

Ольга Стефанишина

Подчеркнём, что понятия «готова стать» и «точно станет» по отношению к Украине - абсолютно взаимоисключающие. И «вопрос времени» тому доказательство: Украина стремительно шагает в Европу уже почти 7 лет, однако, очевидно, что на этом пути нет никого: ни впереди, ни сзади. За это время ни одно официальное лицо от имени стран-членов ЕС не заявляло о том, что у Украины есть шансы хоть в каком-то обозримом будущем стать членом ЕС. К тому же, как известно, Нидерланды приложили максимум усилий, чтобы исключить возможность даже её гипотетического членства, что, впрочем, прописано в Соглашении об Ассоциации с ЕС.

Знает ли об этом «вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции» Ольга Стефанишина? Наверняка. Во всяком случае, ей, наверное, приходилось читать упомянутое Соглашение и ряд других документов. Вот только по факту несуществующая должность обязывает чиновницу делать подобные заявления. Оно ведь как? Если ты отвечаешь за европейскую и евроатлантическую интеграции (с последней у незалежной тоже ничего не клеится), ты обязан подбадривать население, которое в смутные времена майданного госпереворота поставило на кон всё, требуя Европу и кружевные трусики. Собственно, этим и занимается пани, прикрываясь сомнительной должностью.

…Не обходится без сомнительных персонажей и в российском политикуме, где который год на политических провокациях «пасётся» человек без должности, но с неуемными амбициями. Блогер Алексей Навальный, по недоразумению считающий себя лидером оппозиции, то и дело ходит по очень тонкому льду, отрабатывая повестку за повесткой. И, стоит отметить, ему за это, как говорится, практически ничего не бывает, за исключением ряда административных арестов, которые, помимо пиара самого Навального, не повлекли в отношении него никаких санкций. При этом находящийся в вечном состоянии «шатания режима» за иностранные гранты «оппозиционер» регулярно «путает берега».

К примеру, на днях в своём Инстаграм Алексей Навальный вполне наговорил на статью 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства… по принадлежности к какой-либо социальной группе, совершённые публично) по отношению к судьям и сотрудникам правоохранительных органов.

Инстаграм Алексея Навального

«Проводите экспертизу и закрывайте эту мурзилку! Хотя, кто же его закроет, он же - памятник современному протесту. Единый безальтернативный», - отмечает Т-канал «Силовики».

Очевидно, что этот «безальтернативный памятник» действительно не заморачивается по поводу своих действий и высказываний. Накануне, кстати, следователь СК России взял с него подписку о невыезде по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

«…Кто бы сомневался, что всё придумано, чтобы я не мог ездить по регионам, поддерживая «Умное голосование», - тот час же сыронизировал Навальный в Твиттере, и спокойно продолжил заниматься тем, чем доселе занимался.

Алексей Навальный и ветеран Игнат Артеменко

Подчеркнём, что до этого Следственный комитет возбудил уголовное дело о легализации денежных средств, направленных на финансирование Фонда борьбы с коррупцией, возглавляемого Навальным. В рамках расследования этого дела (ч. 4 ст. 174 УК РФ) суды наложили арест на счета некоммерческих организаций ФБК и «Защита прав граждан», а также на более чем сотню счетов, принадлежащих ряду физических и юридических лиц. Почему «мурзилка» до сих пор не в камере СИЗО - тайна сия есть, ведь «букет» из имеющихся статей вполне позволяет изолировать «пламенного борца» на немалый срок.