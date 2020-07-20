Главный госпиталь столицы Афганистана не готов для борьбы с эпидемией COVID-19

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20 июля 2020, 14:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Отделение интенсивной терапии в главной больнице COVID-19 в Кабуле - медицинский кошмар, сообщает новостное агентство Associated Press. Члены семьи без защитного снаряжения заботятся о пациентах в больничных койках, потому что не хватает медсестер и другого медицинского персонала.

Ближайшие родственники часто охраняют кислородный баллон своего близкого, опасаясь, что его можно украсть, потому что не хватает практически всего. Многие из опытных врачей уволились из больницы несколько месяцев назад, опасаясь коронавируса, сообщает Tameem Akhgar из Кабула. Ситуацию осложняет продолжающаяся война.