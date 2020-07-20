Китайским коммунистам хотят закрыть въезд в США

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20 июля 2020, 13:05 [ «Аргументы Недели» ]

Американское правительство рассматривает проект по запрету въезда в США членам Компартии Китая и их семьям. Это означает, что порядка четверти китайского населения не смогут попасть в Америку. Запрет ударит в первую очередь по бизнесменам из Поднебесной.



В Коммунистической партии Китая состоят крупные бизнесмены и руководители государственных корпораций. Членство в политической организации даёт им кредитные привилегии.



Пока ограничение находится в стадии проекта. Окончательное решение будет за президентом страны Дональдом Трампом. Несколько дней назад Государственный департамент США запретил въезд в страну крупным чиновникам КПК. Их признали виновными в нарушении национальных прав мусульман Синьцзяна.



В прокуратуре США также заявили о наличии доказательств причастности Китая к смещению Америки с позиции ведущей сверхдержавы. По мнению правоохранителей, китайцы крадут высокие технологии в США и внедряют их в своё производство без какого-либо разрешения.



Эксперты сомневаются в эффективности предпринимаемых американцами мер. Очень сложно узнать, кто является членом партии среди простых граждан Китая. Америка понесёт ущерб оттого, что в страну не смогут попасть многие крупные учёные.



В Китае заявили, что таким запретом американцы бросают вызов всему китайскому народу, численность которого превышает 1 миллиард 400 миллионов человек.



