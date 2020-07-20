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В провинции Цзянсу местный житель спас двухлетнего мальчика

, 12:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

В провинции Цзянсу местный житель спас двухлетнего мальчика
фото:pixabey

Инцидент произошел в китайской провинции Цзянсу. Двухлетний мальчик, проживающий в Китае, сорвался с кондиционера на пятом этаже, его спас мужчина, поймавший его на руки. 

Также ребенку на помощь пришли местные жители, расстелившие под окнами одеяла, чтобы смягчить удар при падении. На место происшествия приехала машина скорой помощи. Медики обследовали мальчика и не нашли у него серьезных травм. Сейчас устанавливаются все подробности происшествия. 

ЕСт

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