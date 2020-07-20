Зеленский на пороге импичмента. Украинцы пишут петиции и вооружаются

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20 июля 2020, 12:25 [ «Аргументы Недели» ]

Граждане Украины отправили петицию на имя президента страны Владимира Зеленского с просьбой уйти в отставку. Украинцы напомнили главе государства о предвыборных обещаниях.



По факту обращение людей не может стать причиной для запуска импичмента, однако слухи о смене руководства в ближайшее время стали распространяться по стране намного активнее. Петиции с призывами об отставке собирались и ранее, однако последняя набрала более 27 тысяч подписей. Автором обращения стал политтехнолог Виктор Уколов. Он является сторонником и членом команды Петра Порошенко. Уколов напомнил, что Зеленский зарабатывает деньги на покупке ценных бумаг, что противоречит антикоррупционной политике страны. Глава государства несвоевременно подаёт информацию о состоянии своих счетов и имущества. Данного нарушения достаточно для объявления импичмента.



Если депутаты украинского парламента смогут собрать не менее 226 подписей, то процедуру отставки можно запустить в любой момент. В правоохранительной системе Украины сообщили о высоком уровне вооружения простых граждан страны. Это означает, что они имеют силу и ресурсы для проведения очередного майдана. Некоторые политические эксперты прогнозируют государственный переворот уже осенью текущего года. Рейтинг Зеленского стремительно падает. Большинство украинцев не считают команду действующего президента честной и порядочной.



