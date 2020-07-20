На Украине узнали о «тайном российском оружии» в акватории Черного моря

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20 июля 2020, 10:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Лента.ру

фото: море, pixabay.com

СМИ со ссылкой на исследование, в котором принимал участие бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук, сообщили, что Россия тайно разрабатывает системы освещения надводной и подводной обстановки с внедрением новейших гидроакустических систем в глубинах Черного моря.

В источнике говорится, что РФ готовит «подводный плацдарм» как основной элемент «тотального контроля» за ситуацией в Черном море, и «переноса предстоящего противостояния не только в космос, но и под воду». При этом автор считает, что оборудование, предназначенное для наблюдения за оружием предполагаемого противника, будет размещено на объектах газопровода «Турецкий поток» и «Голубой поток». Кроме того, сейчас ведётся работа над системой освещения в ближней морской операционной зоне, уточнил он.

«Сегодня известно о строительстве инфраструктуры центра управления этим комплексом. Он будет входить в состав Новороссийской базы ВМФ РФ. В перспективе будет развернут еще один такой комплекс на мысе Сарыч», - пояснил автор.

По его словам, в 2019 году в северо-западной части Черного моря Россия установила пассивный гидроакустический комплекс МГК-608, который позволяет контролировать надводную и подводную обстановку в северо-западной и западной акватории Черного моря в радиусе около 200 км. Он добавил, что в 2014 году в Сочи были размещены 20 автономных гидроакустических станций «Амга-М», предназначенных «для поиска, обнаружения, классификации и сопровождения подводных лодок, определения направления движения и передачи информации о них на береговые или корабельные пункты управления». В будущем РФ планирует развернуть на мысах Тарханкут и Херсонес электромагнитные станции, которые смогут обнаруживать вражеские подводные объекты на расстоянии до 30 км, сказано в материале.