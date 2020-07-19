Пресс-секретарь Лукашенко прокомментировала информацию о его госпитализации: «не дождетесь»

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19 июля 2020, 20:13 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

В Белоруссии местные СМИ сообщили, что президент страны Александр Лукашенко госпитализирован. Ряд каналов сообщил, что у белорусского лидера якобы случился гипертонический криз или инсульт.

В пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко опровергли сообщения о госпитализации белорусского лидера. «Не дождетесь», — сказала пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, написал главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

Между тем, источники в администрации белорусского президента отметили, что у Лукашенко поднялось давление. В связи с этим он проходит необходимое обследование.