Американский эсминец с «Томагавками» на борту идет в Черное море

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19 июля 2020, 18:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Эскадренный миноносец ВМС США USS Porter направляется в Черное море для участия в военно-морских учениях «Морской бриз», которые проводятся совместно флотами стран НАТО. Об этом появилось сообщение на страничке Твиттер 6-го флота ВМС США. Украина также - чем может принимает участие в данных маневрах.

Эсминец Porter класса Arleigh Burke водоизмещением 8 900 тонн направляется в Черное море на ежегодные военно-морские учения, которые начинаются в нескольких сотнях миль от российского полуострова Крым. В них будут участвовать 27 военных кораблей, девять самолетов и 2413 моряков из десяти стран НАТО, включая принимающую страну - Болгарию, а также Бельгию, Грецию, Италию, Испанию, Румынию.