Токио вновь берет курс на милитаризацию

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19 июля 2020, 18:38 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

На фоне сокращения стратегического подводного флота ВМС США Япония предлагает увеличить разрешенное количество субмарин в своих Силах Самообороны с 22 до 30 единиц.

ВМС США сократят парк ударных атомных субмарин с 52 единиц до 42 единиц к 2027-2028 году. Это произойдет из-за того, что выводятся из эксплуатации атомные подводные лодки (АПЛ) класса «Лос-Анджелес» (Los Angeles). В настоящее время старые модели АПЛ постепенно отправляют в утиль. Им на замну в ускоренном режиме строятся субмарины класса Вирджиния Virginia. Вынужденное сокращение флота подводных атомоходов американские военные рассматривают как серьезную проблему деле стратегического сдерживания России и Китая.

Западные эксперты отмечают постепенное обновления флота АПЛ в России и ускоренный рост парка субмарин в Китае. В США все заинтересованные ведомства с энтузиазмом рассматривают возможность привлечения союзников к задачам сдерживания Москвы и Пекина. На волне этой проблемы Токио пытается выбить для себя новые повышенные лимиты численности кораблей подводного флота, а также настаивает на повышении значения своей роли в развитии региональной геополитики.

Япония строит одну ударную подводную лодку в год. Лимит ее флота составляет 22 субмарины. Поэтому при вводе в эксплуатацию каждой новой лодки, она должна отправить одну старую – утиль. Повышение лимита ВМС Японии до 30 субмарин позволит увеличить срок эксплуатации лодок с 22 лет до 30 лет. Увеличение подводного флота на 8 субмарин позволит Японии играть более заметную роль в поддержании безопасности в Азиатско-тихоокеанском регионе, считают в Токио и в Вашингтоне. Такой шаг даст возможность увеличить союзные США военно-морские группировки на Дальнем Востоке. Что, по мнению Пентагона и командования Сил самообороны Японии станет мощным сдерживающим фактором, направленным против Москвы и Пекина. Что такое восемь дизель-электрических субмарин? Это не так много, чтобы составить реальную угрозу России и Китаю. Кстати, Австралия также собирается увеличить свой подводный флот восемью новыми субмаринами. И скорее всего и для Токио, и для Канберры это будет только началом.