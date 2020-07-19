Полиция США расследует сцены, как из фильмов ужасов

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19 июля 2020, 17:04 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Fox news

фото: pixabay.com

Сразу два преступления, как из фильмов ужасов, расследуют в США. В одном случае на озере были убиты трое друзей. В другом и вовсе расчленили человека бензопилой.

Тройное убийство произошло в штате Флорида. Три друга отправились отдохнуть на озеро. Позднее они были найдены убитыми. По данным следствия их перед этим избили.

«То, что я увидел, было ужасным», — сообщил шериф округа Полк Рейди Джадд: «Я побывал на многих местах убийств. И это одно из самых худших».

Друзья были убиты, едва только прибыли на озеро. Перед смертью один из них сумел позвонить отцу. Тот прибыл на место происшествия уже через 10 минут, поскольку знал, куда отправился его сын.

В это время в Нью-Йорке уже завершалось другое расследование. Жертвой стал предприниматель. Он был обезглавлен и расчленен электропилой. Убийцей оказался помощник бизнесмена.

«Нью-йоркские детективы сообщили, что человек, обвиняемый в обезглавливании и расчленении своего бывшего босса, был замечен на видео наблюдения в манхэттенском хозяйственном магазине, где он покупал электрическую пилу и чистящие средства», — сообщил телеканал Fox news.

Подозреваемый в этом убийстве заявил, что босс занял у него крупную сумму денег. Это и стало причиной убийства.

Жестокие преступления в Соединенных Штатах случаются регулярно. Часто они становятся похожими на сцены из фильмов ужасов. Не исключено, что кинематограф подкидывает идеи американским преступникам. Хотя может быть влияние, как раз обратное: кинематограф подсматривает сцены из реальных случаев.