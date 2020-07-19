Сын Кличко решил участвовать в выборах мэра Киева

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19 июля 2020, 16:03 [ «Аргументы Недели» ]

Instagram. Виталий Кличко

Киевский градоначальник Виталий Кличко на своей странице в Facebook сообщил, что его старший сын Егор сделал ему "подарок на день рождения": заявил о своем желании баллотироваться в мэры Киева.

"Благословил его, конечно", – написал Виталий Владимирович, которому сегодня исполнилось 49 лет. Его старший сын Егор Кличко родился в 2000 году.

Местные выборы на Украине состоятся 25 октября 2020 года. Нынешний глава украинской столицы ранее заявил о своем намерении снова баллотироваться на выборах мэра Киева.

фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko/