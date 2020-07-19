COVID-19 набирает обороты: в Кыргызстане людей откачивают прямо на улицах, в Казахстане умирают известные люди

ВОЗ настояла, чтобы республики Казахстан и Кыргызстан добавили в статистику по COVID-19 число случаев заболеваемости внебольничной пневмонией. Тем временем зараженных коронавирусом людей в Центральной Азии спасают уже на улицах.
После обновления статистики в Кыргызстане ежедневный прирост заболевших тут же увеличился с 521 человека в день 15 июля до 1768 человек 16 июля, а общее количество умерших выросло в семь раз - до 785 человек. Для страны с населением порядка 5 миллионов человек это по-настоящему шокирующие цифры. Тем не менее, режим ЧП власти страны вводить не собираются, чтобы избежать необходимости выплат компенсаций людям и бизнесу.
Вместо создания условий для снижения роста заболеваемости и своевременной помощи инфицированным, власть устроила борьбу с недовольными: силовые структуры занялись блокировкой сайта change.org, на котором размещена петиция за импичмент президента Сооронбая Жээнбекова. Тем временем в Кыргызстане люди умирают от пневмонии и коронавируса из-за того, что им элементарно не успевают оказать помощь.
Больницы не принимают пациентов, и некоторых людей приходится откачивать прямо на улице.
В соседнем Казахстане еще несколько дней назад официальные власти всячески опровергали связь между пневмонией и коронавирусом, несмотря на обеспокоенность властей Китая и заявления приехавших для оказания помощи российских врачей, не говоря о замечаниях ВОЗ. Тяжелую ситуацию с лекарствами и неспособность больниц справляться с наплывом пациентов заместитель акима Алматы Сапарбек Туякбаев объяснял происками поднимавших эти проблемы людей, пытавшихся, по его словам, поймать «хайп». Минздрав заявил, что в СМИ необходимо снизить количество негативных публикаций о COVID-19 до показателя 10% от общего количества материалов.
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Страна при этом отметилась большим количеством «статусных» жертв. От коронавируса умерли несколько крупных светил медицины, несколько заместителей акимов (губернаторов), два замминистра обороны, четыре тренера по боксу и два известных пилота.
16 июля стало ясно, что впечатляющую COVID-статистику признал президент Касым-Жомарт Токаев.
«Перед правительством поставлена задача определиться со статистикой по пандемии. Помимо коронавируса, большой урон здоровью и жизни граждан наносит пневмония», - написал он в Twitter.
Всего пневмонией с начала года - это не только COVID-19, но и любые воспаления легких, - в Казахстане заболели более 230 тысяч человек. 3327 человек умерли с января. При этом по сведениям СМИ, 1555 из них умерли за последние две недели. Если объединить их с официально умершими от коронавируса 464 людьми, то получается, что до сегодняшнего дня все цифры в Казахстане были занижены почти в четыре раза.